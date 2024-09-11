"بليغ عاشق النغم".. فيلم تسجيلي وندوة تثقيفية في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى بالتعاون مع المركز القومي للسينما عرضا للفيلم التسجيلى الطير المسافر "بليغ.. عاشق النغم".

الفيلم التسجيلي فكرة وسيناريو فايزة هنداوى ومن إخراج حسين بكر وذلك في الثامنة مساء الخميس ١٢ سبتمبر على المسرح الصغير.



يعقب عرض الفيلم ندوة نقاشية يديرها الناقد محمود عبد الشكور بمشاركة الناقدة السينمائية فايزة هنداوى ،الدكتور أشرف عبد الرحمن والصحفى محمد دياب.



ويتخلل الندوة فقرة فنية تتضمن مختارات من أشهر ألحان الموسيقار بليغ حمدي تعزف على آلة العود.



تقدم أحداث الفيلم رحلة ممتعة تسرد حياة الملحن الذي قدم ألحاناً خالدة، تغنت بها أصوات كبار نجوم الغناء العربي مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية. ويركز الفيلم على المراحل الهامة في مسيرته الفنية، منذ بداياته وحتى ذروة إبداعاته، مع تسليط الضوء على علاقاته المهنية التي ساهمت في تشكيل موسيقاه الفريدة والمميزة.

يستند العمل إلى مواد أرشيفية غنية، إلى جانب إجراء مقابلات مع شخصيات بارزة من نجوم الغناء والموسيقى والسينما الذين أثروا بمسيرة بليغ حمدي. ويُعتبر الفيلم ليس مجرد إحياء لذكريات هذا الموسيقار العبقري، بل يُشكل أيضاً نافذة جديدة تتيح فهمًا أعمق لدوره وتأثيره الكبير على الموسيقى العربية.

من هو بليغ حمدي

جدير بالذكر أن بليغ حمدى يعد أحد الملحنين الأكثر شعبية ونجاحا وأنتاجا فى فترة الستينيات والسبعينيات فى مصر والوطن العربى وقد ولد في ٧ أكتوبر عام ١٩٣١وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل ٤ أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين واشتهر عام ١٩٥٧ عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في ١٢ سبتمبر ١٩٩٣ عن عمر يناهز ٦٢ عاما تاركاً ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والإبتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها مولاى .