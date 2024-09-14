«المهن التمثيلية» تنعى الفنانة ناهد رشدي

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، على نعى الفنانة ناهد رشدي، التي غابت عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ناهد رشدي



أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا جاء كالتالي: «تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي، وفاة الفنانة ناهد رشدى، وتتقدم النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون».

وفاة ناهد رشدي

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة القديرة "ناهد رشدي"بعد صراع مع المرض طوال السنوات الماضية، وذلك حسب ما أعلنته ابنتها عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، حيث قالت: "لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

ناهد رشدي



واعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جنازة الفنانة الكبيرة ناهد رشدى، حيث تقام الجنازة عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة.

يشار أن الفنانة الكبيرة ناهد رشدي توفيت فى نفس يوم ميلادها، حيث ولدت فى 14 سبتمبر، ورحلت عن عالمنا فى 14 سبتمبر أيضاً .

الفنانة "ناهد رشدي" تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وعرفها الجمهور من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التليفزيونية، وخاصة في فترة تسعينيات القرن العشرين، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت به خلال هذه الفترة، مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" مع نورالشريف، ومسلسل أرابيسك، ومسلسل هوانم جاردن سيتي، ومسلسل الزيني بركات.