آية سماحة تنشر صورا مع قطها الجديد.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة آية سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها مع قطها.

ونشرت سماحة، صورا مع قطها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "القط المصري".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قلبي على الجمال"، "عسل أوي"، "حاجة 13 خالص"، "قمر القمر"، "تحفة وروقان"، "يالهوي على الجمال".

وعرض مؤخرا لـ آية سماحة مسلسل "عمر أفندي" الذي حقق نجاحا مع الجمهور، والعمل مكون من 15 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" حول شاب ثلاثيني يعثر على سرداب سري يعود به إلى عام 1943 ويكشف له ماض يجهله، مدفوعا بفضوله، ويختار أن يعيش حياة مزدوجة في زمانين مختلفين.

مسلسل عمر أفندي خاض بطولته أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

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