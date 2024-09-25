الامارات | سردان: ارتفاع درجات الحرارة لن يمنعني من التألق مع الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل، الصربي سردان مييايلوفيتش، أنه يشعر بالسعادة الكبيرة بانضمامه إلى «الإمبراطور»، لافتاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة لن يمنعه من التألق مع «الفهود».

وقال سردان مييايلوفيتش لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يواجه صعوبات بسبب درجات الحرارة المرتفعة، موضحاً: «رغم أنني ألعب في الإمارات والمنطقة بشكل عام للمرة الأولى، لكنني لم أواجه أي صعوبات بخصوص ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً أن هذا الأمر على جميع اللاعبين، لذلك تأقلمت بشكل طبيعي من دون أي مشكلة، ولا أركز على هذا الشيء على الإطلاق، وأهتم فقط بأن أظهر بشكل جيد مع الوصل، وتنفيذ تعليمات المدرب».

وأشار إلى أنه على معرفة جيدة بمدرب الوصل ميلوش ميلوفييتش، مبيناً أنه لعب تحت إشرافه موسماً واحداً في فريق رد ستار، ويشعر بالسعادة للعمل معه مجدداً، ويتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.

أما بالنسبة إلى فوز الوصل في «الديربي» على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، فقال: «لقد كانت مباراة قوية، ولاشك في أن الفوز في (الديربي) له أهمية كبيرة، إذ إننا لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ولكن الفريق أظهر شخصيته في العودة بشكل أفضل في الشوط الثاني، وأحرزنا ثلاثة أهداف، لذا نستحق الفوز من دون شك».

وأضاف: «سنغلق ملف مباراة النصر، لأننا سنخوض مباراة أخرى صعبة أيضاً أمام العين، غداً، على استاد هزاع بن زايد، حيث إن مباريات الدوري ستصبح أكثر صعوبة مع تواليها، وارتفاع نسق اللعب من جميع الأندية».

وشدد اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً على أن مستويات المباريات في دوري المحترفين جيدة جداً، وقال: «أعجبني وجود العديد من الأندية التي لديها حظوظ كبيرة في المنافسة على اللقب، وارتفاع مستويات اللاعبين، حيث تمتلك جميع الأندية مجموعة جيدة جداً من اللاعبين».

وتحدث عن طموحاته مع الوصل، وقال: «أتمنى أن أحقق الانتصارات مع الفريق في مختلف المباريات والبطولات، ولكن ذلك سيتحقق عبر مضاعفة الجهد والعمل الجاد في التدريبات والمباريات سعياً إلى تحقيق موسم مميز، خصوصاً أن الفريق حقق في الموسم الماضي الثنائية، الدوري وكأس رئيس الدولة».

ولفت سردان مييايلوفيتش إلى أن له تجارب مختلفة تساعده على الظهور بشكل جيد مع الوصل، وقال: «لعبت في العديد من الدوريات الأوروبية، مثل التركي والروسي والصربي، وفي آخر موسمين مع رد ستار، حققت مع الفريق لقبَي الدوري والكأس».

وبالنسبة إلى مركزه المفضل، قال: «ألعب في مركز الوسط المدافع، ولكنني أستطيع اللعب في أكثر من مركز في الدفاع والوسط، وفقاً لما يطلب مني الجهاز الفني».

واختتم تصريحاته بقوله: «من جانبي أستطيع القول إنني سأبذل كل ما لدي في التدريبات والمباريات، فقد تلقيت استقبالاً رائعاً من النادي، وأرغب في أن يكون لدي دور مؤثر في مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات».

يذكر أن سردان مييايلوفيتش لعب مع منتخب صربيا في يورو 2024، وشارك في مباراة منتخب بلاده ضد الدنمارك، بالجولة الثالثة لدور المجموعات، ويجيد اللعب في مركز وسط الملعب، والظهير الأيمن، بينما شارك في الموسم الماضي مع ريد ستار في 26 مباراة بالدوري الصربي، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، نجح خلالها في تسجيل هدفين، وصنع أربعة لزملائه.

• سردان لعب مع منتخب صربيا في يورو 2024، وشارك ضد الدنمارك.

الصربي سردان مييايلوفيتش

30 عاماً

لاعب وسط وظهير أيمن

شارك في الموسم الماضي مع ريد ستار في 26 مباراة بالدوري الصربي، وشارك في 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا.