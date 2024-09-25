ليلة مع ألحان بليغ حمدي في الأوبرا.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية فنية فى ذكري الموسيقار بليغ حمدى تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس ٢٦ سبتمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر أعماله منها التوبة ، طاير يا هوى ، زي الهوا ، سلم على ، ليلة م الليالى ، وحياة اللى فات ، حبك حياتى ، موعود ، خسارة خسارة ، مغرم صبابة ، الحنة يا قطر الندى ، ليالينا ، عشان بحبك أنا ، هوي يا هوي ، أنا بعشقك ، بعيد عنك .. أداء الفنانين أحمد سعيد ، محمد طارق ، آيات فاروق ، أشرف وليد ، أحمد عصام ، إيمان عبد الغني.

جدير بالذكر أن بليغ حمدى يعد أحد الملحنين الأكثر شعبية ونجاحا وأنتاجا فى فترة الستينيات والسبعينيات فى مصر والوطن العربى وقد ولد في ٧ أكتوبر عام ١٩٣١ وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل ٤ أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين واشتهر عام ١٩٥٧ عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في ١٢ سبتمبر ١٩٩٣ عن عمر يناهز ٦٢ عاما تاركاً ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والإبتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها مولاى.

ومن المعروف أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام ١٩٨٩ بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.