فن ومشاهير

شاهد .. تسريب فيديو ثانٍ لرنا هويدي مع خالد يوسف بالملابس الداخلية

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بيروت - سعد محمود - في 27 شباط – فبراير، أُلقي القبض على المذيعة المصرية ، في مطار القاهرة، أثناء محاولتها مغادرة البلاد، بعد صدور أمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، لوجودها ضمن بطلات فيديوهات المخرج ، الذي كان غادر إلى باريس ولم يعد حتى الآن.

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رنا هويدي خامس بطلات أفلام خالد يوسف بعد زميلاتها ، ، والراقصة كاميليا.

عدد من الصور الجنسية والفيديوهات انتشرت لرنا هويدي وتم تداولها على السوشيال ميديا، وآخرها فيديو ظهرت فيه بالملابس الداخلية السوداء ترقص بإثارة على أنغام الزمن الجميل، لخالد الذي وثّق كل اللحظات على هاتفه الشخصي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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