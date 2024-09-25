فن ومشاهير

game world فيلم جديد من إنتاج نقابة المهن التمثيلية

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 07:38 م

تستعد نقابة المهن التمثيلية لإطلاق أول فيلم سينمائي من إنتاج نقابة المهن التمثيلية وذلك ايمانا منها بالمواهب النقابية في مختلف الأعمار، وفيلم game world  من تأليف وإخراج روان الغابة وبطولة نخبة من ممثلي نقابة المهن التمثيلية ويشرف عليه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وتعد هذه التجربة تجربة فريدة من نوعها ليس فقط دعم من النقابة لأعضائها ولكن أيضا لأنها اول تجربة سنيمائية من إنتاج النقابة.

الفيلم تجربة سينمائية استخدمت فيها افضل واحدث التقنيات السنيمائية الحديثة كما انها تعد التجربة الثانية للمخرجة روان الغابة بعد عودتها من الولايات المتحدة الامريكية وانهاء دراستها في لوس انجلوس، وشارك في التجربة مدير التصوير حسام حبيب، والأعمال التنقية بالتعاون مع شركة اورما.

game world فيلم جديد من إنتاج نقابة المهن التمثيلية (1)
game world فيلم جديد من إنتاج نقابة المهن التمثيلية

 

 

game world فيلم جديد من إنتاج نقابة المهن التمثيلية (2)
game world فيلم جديد من إنتاج نقابة المهن التمثيلية

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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