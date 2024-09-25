شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يرفض تظلم الإسماعيلى ضد قرار إيقاف القيد فترتين والان مع تفاصيل الخبر

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التظلم الذي تقدم به النادي الإسماعيلي ضد قرار إيقاف القيد فترتين بسبب السمعة الرياضية.

وقرر الاتحاد الدولي الفيفا في وقت سابق إيقاف قيد الإسماعيلي فترتين بسبب كثرة مشاكل النادي مع اللاعبين والمدربين.

وتقدم نادي الإسماعيلي بالتماس إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحل أزمة إيقاف القيد التي يمر بها النادي بسبب المستحقات المالية المتأخرة لبعض اللاعبين الراحلين عن الدراويش.

وهناك عقوبة تأدبية من الفيفا تجاه الإسماعيلي بحرمان النادي من قيد صفقاته الجديدة خلال فترتين بسبب السمعة الرياضية.

ويسعى مسئولو النادي الإسماعيلى لسداد مستحقات اللاعبين الذين قاموا بشكوى النادي في عهد المجلس السابق برئاسة يحيى الكومي، وهم جان موريل 900 ألف دولار تقريبا، ونور الزمان الزموري 350 ألف دولار تقريبا، وفراس شواط 800 ألف دولار تقريبا، ومحمد بن خماسة 700 ألف دولار تقريبا، وكارميلو 450 ألف دولار تقريبًا.

وعقد مسئولو نادي الإسماعيلي عصر أمس الثلاثاء جلسة مع نظرائهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، من أجل حل أزمة إيقاف القيد للدراويش.

واجتمع مسئولو الإسماعيلي عبر فيديو كونفرانس مع نظرائهم في الاتحاد الدولي فيفا، من أجل بعض القضايا التي تخص الدراويش والتي تسببت في إيقاف قيد الفريق.