شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء نمازى جبل شقيق إيساف بمسجد آل رشدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء نمازى جبل شقيق الفنان إيساف الذى وافته المنية صباح أمس بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى وفاته، حيث تتلقى أسرة الراحل العزاء بمسجد آل رشدان بمصر الجديدة.

وكان نجل نمازى جبل أعلن وفاة والده من خلال حسابه الخاص بموقع "فيس بوك"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله أبويا نمازى جبل، فضلا وليس أمرا الدعاء لة بالرحمة".

يذكر أن إيساف انضم مؤخرا إلى أبطال فيلم المدرسة، بطولة كل من: حورية فرغلي، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.



بدء عزاء نمازى جبل شقيق إيساف بمسجد ال رشدان