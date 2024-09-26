شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة من فيلم Deadpool & Wolverine تصل إلى تحديث جديد في لعبة Fortnite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض فيلم Deadpool & Wolverine في دور السينما بالتزامن مع طرح لعبة و Fortnite فى يوليو الماضى، وانتشرت من بعدها رقصة "Bye Bye Bye" التي ظهرت في العمل، ومع طرح تحديث جديد للعبة ظهرت الرقصة فيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "NME".

تم عرض الرقصة على حساب Fortnite على موقع التغريدات X، حيث ظهر في الفيديو Deadpool وهو يرقص على أغنية "Bye Bye Bye" في اللعبة، وانتشرت على نطاق واسع بعد أن رقص عليها Deadpool في الفيلم الجديد.



وكان قد كشف النجم العالمى هيو جاكمان أنه قبل دوره في فيلم Deadpool & Wolverine الجديد من إنتاج شركة مارفل دون إخبار وكيل أعماله، حيث تحدث جاكمان في أحدث مقابله معه عن كيف جاءت الفكرة المركزية للفيلم، والتى ترى أن النجم العالمى رايان رينولدز يجتمع مجددًا مع جاكمان بعد فيلم X-Men Origins: Wolverine لعام 2009، "مثل صاعقة البرق" بينما كان يقود السيارة.

وصرح جاكمان قائلا: "بعد فيلم 2009، أدركت فى أعماقى أننى أريد أن أشارك في فيلم جديد مع رينولدز، ومنذ أن رأيت فيلم Deadpool، قلت لنفسي: "هاتان الشخصيتان يجب أن يجتمعا معًا".