شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب: تجربة العمل بالإخراج جعلتنى أرى الأشياء من منظور مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى جوني ديب أن وقوفه خلف الكاميرا مخرجا، جعله يرى الأمور من منظور مختلف، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الخاص بـ فيلم السيرة الذاتية الجديد Modì، الذى أخرجه ديب.

فيلم السيرة الذاتية الجديد Modì يدور عن حياة الفنان الإيطالي أميديو موديلياني، بطولة النجم العالمى آل باتشينو، وريكاردو سكامارسيو وستيفن جراهام.

ومن المقرر أن يعرض فيلم السيرة الذاتية Modì لأول مرة في مهرجان سام سيباستيان السينمائي الدولي، على أن يتم طرحه في دور العرض حول العالم في ديسمبر المقبل.

سُئل ديب إذا كان ينوى الإخراج من جديد، فـ أجاب قائلا:" لن أفعل ذلك مرة أخرى أبدًا"، ثم ضحك ساخرا، وتابع حديثه قائلا:" قد أفعل ذلك، أعتذر، خاصة أننى رأيت الأمور من منظور مختلف مع وقوفى خلف الكاميرا".

وذلك بعدما شعر النجم العالمى جوني ديب بالتواضع عندما طلب منتجو فيلم السيرة الذاتية الجديد Modì إخراج العمل الذى سيدور حول حياة الفنان الإيطالي أميديو موديلياني، ويقوم ببطولته النجم العالمى آل باتشينو ، وريكاردو سكامارسيو وستيفن جراهام.

كتب الفيلم جيرزي وماري كرومولوفسكي، وأحضره النجم العالمى آل باتشينو الذى يقوم ببطولة العمل إلى ديب فى عام 1997، عندما كان الممثلان يعملان معًا في فيلم Donnie Brasco، وبعد حوالى 27 عامًا، انتهى العمل على الفيلم أخيرًا، ولكن وفقًا للمنتج ستيفن ديوترز، أعرب ديب دائمًا عن امتنانه لمشاركته فى العمل، خاصة في أعقاب معاركه القانونية مع طليقته آمبر هيرد.

وصرح ديويترز قائلا:" لقد فوجئ جوني وشعر بالتواضع من طلب آل باتشينو منه لـ إخراج فيلم السيرة الذاتية الجديد Modì، حيث لم يكن يتوقع أن يطلب منه أي شخص إخراج فيلم في هذه الفترة خاصة، ولكننا رأينا أن العمل على هذا الفيلم هو مخرج جيد لـ ديب".