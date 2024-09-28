غادة عبد الرازق تحضر أسبوع الموضة في باريس بفستان من الجينز - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق أسبوع الموضة في باريس وتحديداً عرض مجوهرات دار Messika الذي أمس بحضور نجوم عالمين منهم عارضة الازياء جورجينا رودريغيز.

واختارت غادة لهذه المناسبة فستانا من الجينز يتألف من قطعتين وهو من تصميم المصممة المصرية زينة زكي، ويصل سعره إلى 30 ألف جنيه مصري اي حوالي 621 دولار أميركي ونسقته مع عقد ماسي ضحم من Messika.

وتفاعل الجمهور مع اطلالاتها المميزة وأشادوا بها بشكل كبير خصوصا ان اطلالتها في هذا الحدث العالمي موفقة نظرا الى الستايل

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