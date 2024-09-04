جورجينا رودريغيز حديث السوشيال ميديا بعد إطلالتها في مهرجان فينيسيا

ميرنا وليد - بيروت - لفتت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز الأنظار بإطلالتها الرائعة في مهرجان فينيسيا، وظهرت متألقة على السجادة الحمراء.



وقد إختارت جورجينا فستاناً باللون الأبيض ضيق وطويل باللون الأبيض، من دون أكمام وبقصة مميزة عند الصدر، وفتحة طويلة كشفت عن إحدى الساقين، ونسقت معه عقد من الورود أضاف للإطلالة رونقاً خاصاً.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز ظهرت فيها بفستان ضيق وقصير باللون الأسود كشف عن ملامخ جسمها بشكل واضح.

وقد إعتبر المتابعين أن الصورة تظهر إنتفاخاً في بطن جورجينا وكأنها حامل، إلا أن الخبر غير صحيح، خاصة وأن جورجينا شاركت الجمهور في الفترة الماضية عدة صور من عطلتها الصيفية وبدت فيها ببطن غير منتفخ، فالصور إما أن تكون قديمة أو معدلة.