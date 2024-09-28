بسبب ضعف الإيرادات.. فيلم ليلى علوي مهدّد بالسحب من دور العرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن صناع فيلم “جوازة توكسيك” للفنانة ليلى علوي يمرون بأزمة بعد إعلان تذيل الفيلم قائمة إيرادات الأفلام خلال الأسبوع الماضي، حيث لم يستطع أن يحقق الفيلم في آخر ليلة عرض له إلا مبلغ 739 جنيهاً فقط، ما جعله مهدداً بالسحب من دور العرض وذلك بعد 11 أسبوعًا فقط من بداية عرضه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى أقل من عشرة ملايين جنيه، ويكون الثالث لليلى علوي الذي يتم سحبه من دور العرض خلال الفترة الماضية لضعف الإيرادات، حيث تم سحب فيلمي “ماما حامل” و”شوغر دادي” من قبل لنفس السبب.

وكان فيلم “جوازة توكسيك” قد بدأ عرضه يوم 3 تموز (يوليو) الماضي، وهو من بطولة ليلي علوى وبيومي فؤاد ومحمد أنور وملك قورة وتامر هجرس وهيدي كرم ولورديانا وعدد آخر من الفنانين، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

من ناحية أخرى، تنتظر ليلى علوي عرض فيلمها الجديد “المستريحة”، ويدور حول امرأة تواجه العديد من التحديات، الفيلم يشهد العديد من التحولات التي ستكون مفاجأة للجمهور.

يشارك في بطولة فيلم “المستريحة” عدد كبير من الفنانين من بينهم بيومي فؤاد، مصطفى غريب، محمود الليثي، نور قدري، عمرو وهبة، من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي.

كما تنتظر ليلى عرض فيلمها المؤجل منذ ثلاث سنوات “التاريخ السري لكوثر”، والذي انتهت من تصويره منذ عام 2021، ولم يعرض حتى الآن.

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