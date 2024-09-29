شكرا لقرائتكم خبر عن دفتر أحوال الوسط الفني.. صلح شيرين عبد الوهاب وكدمات ناهد السباعي وحقيقة اعتزال نشوى مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الوسط الفني خلال الساعات الأخيرة عددًا من الأحداث التي شغلت متابعى ورواد السوشيال ميديا والتى منها صلح النجمة شيرين عبد الوهاب وشقيقها واعتزال النجمة نشوى مصطفى وحادثة الفنانة ناهد السباعى و"الخليج 365" يستعرض تلك الأحداث

صلح شيرين عبد الوهاب

صلح النجمة شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد بعد أزمات كثيرة كانت بينهما وصلت التراشق بينهما على صفحات السويشيال ميديا وهذا الصلح أثلج صدر الكثيرين واعتبره البعض عودة شيرين عبد الوهاب إلى طريق التصالح مع نفسها وإصلاح أخطائها والسير فى الاتجاه الصحيح لتصل إلى مكانتها الطبيعية، لقد قَبِل محمد عبد الوهاب اعتذار شقيقته المطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد رسالة اعتذار منها له عبر حسابها بموقع تويتر، حيث قالت: "فيه ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا عشان فيه يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متجوزاه ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضى ربنا بس أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا ما عملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن.. يا ريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

وقَبِل محمد اعتذار شقيقته، وردّ في رسالة عبر خاصية الاستوري عبر حسابه بموقع فيس بوك: انتي تاج راسي وأنا تحت رجلك

حقيقة اعتزال نشوى مصطفى

بعد انتشار خبر اعتزال النجمة نشوى مصطفى اضطرت إلى تكذيب هذا الخبر الذى تم تداوله بقوة وكشفت على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حقيقة هذا الخبر، وكتبت نشوى مصطفى "شائعة مالهاش أساس، والمواقع اللي كاتبة إني أعلنت اعتزالي، كذب، أنا متعاقدة من شهر على مسلسل كبير في رمضان، مع مخرج كبير جدًا"

حادثة ناهد السباعى

تعرضت الفنانة ناهد السباعى للإصابة بعدة كدمات وجروج بوجهها بعد أن ظهرت في صورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكشفت ناهد السباعي عن سبب هذه الكدمات والجروح التي تعرضت لها خلال كواليس تصوير فيلما الجديد "بنات الباشا".