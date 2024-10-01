ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية هنا الزاهد أنظار الجمهور لها بإطلالتها الأخيرة باللون الأسود، مختارة فستاناً رائعاً من الدانتيل.
وقد أطلت هنا بفستان طويلا وضيق باللون الأسود بكورسيه من دون أكمام مبطن باللون البيج، مع تنورة طويلة من الدانتيل، ونسقت معه مجوهرات من الألماس.
ومن الناحية الجمالية، تركت هنا شعرها منسدل على كتفها ومموج، وطبقت ماكياج ترابي يليق بملامحها.
وتشارك هنا الزاهد في فيلم "ريستارت" وهن من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق وبطولة تامر حسني وهنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا وميكا ومحمد ثروت، وغيرهم
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد مدهشة باحدث إطلالاتها.. هكذا نسقت فستانها الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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