يسرا تنتقد حصر المهرجانات في السجادة الحمراء

عقدت إدارة "مهرجان الجونة السينمائي الدولي" مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان والتي تنطلق في 24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتستمر حتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وحضر المؤتمر عدد كبير من النجوم، على رأسهم الفنانة يسرا التي وجّهت خلال كلمتها في المؤتمر انتقادات حادّة لمن يختصرون فعاليات أي مهرجان في الريد كاربت فقط، مؤكدةً أن المهرجانات السينمائية لم تُنظّم من أجل تسليط الضوء على الأزياء، والملابس التي يرتديها النجوم، بل لها أهداف نبيلة، كما طالبت وسائل الإعلام بعدم تسليط الضوء على السجادة الحمراء فقط، لافتةً الى أن الفنان من حقه الظهور بشكل لائق في المهرجانات، وأن هذا الأمر لا يقتصر على مصر، بل يشمل كل دول العالم.

وأضافت: "حقي كفنانة أطلع على الريد كاربت صح، بس ياريت الإعلام ميحجمش المهرجان في ريد كاربت فقط، نحترم الريد كاربت والعمل اللي جوا، لازم ندّي العمل حقه، ليه بتبصوا على الفستان بس؟، والشكل دا جزء من المهرجانات في العالم كله إحنا مخترعناهوش، إحنا أخدنا الاختراع".

وأكدت يسرا أن الفن هو اللغة الوحيدة القادرة على التواصل مع جميع الشعوب، من خلال التعبير عن أوجاعهم ومعاناتهم، مشيرة إلى أن الدورة الماضية من "مهرجان الجونة السينمائي" استطاعت تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، ولم يتوقف الأمر عند "الريد كاربت" أو ملابس النجوم التي تثير جدلاً كل عام.

واختتمت يسرا كلمتها بالقول: "الدورة الماضية من مهرجان الجونة مكانتش ريد كاربت بس، كان ليها عمق تاني خالص، كل مدى السينما بتعبر عن الحياة والأوجاع اللي عايشينها، واللي بيحصل في غزة، وبشوف إن الفن اللغة الوحيدة اللي ممكن تكون بينا وبين العالم، الفن يقدر يغير الدنيا لو استخدمناه صح... بتمنى النجاح للدورة السابعة من مهرجان الجونة، وبتمنى تستمتعوا معانا بالمهرجان وكل النجاح للمشاركين في هذه الدورة".

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