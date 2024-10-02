شكرا لقرائتكم خبر عن سملى أبو ضيف تبرز حملها فى شوارع باريس وتقاضى المتنمرين عليها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أبرزت الفنانة سلمى أبو ضيف حملها أثناء سيرها في شوارع باريس، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة وظهرت فيها ببطن مكشوف لإظهار ملامح الحمل الذى أعلنت عنه منذ أيام، وذلك خلال ظهورها على غلاف إحدى المجلات الأجنبية بالنسخة العربية، حيث خضعت لجلسة تصوير أبرزت فيها حملها وبطنها المنتفخة وكشفت عن نوع الجنين وهو بنت.

وفى نفس الوقت حذرت سلمى أبو ضيف من التنمر على حجم بطنها بسبب الحمل وذلك خلال منشور على حسابها بموقع انستجرام كتبت فيه:"التنمر على حجم بطني ده نوع من أنواع التنمر المقزز، أنا عشت عمري كله بتتنمروا على وزني الرفيع، ودلوقتي بتتنمروا على بطني، لحد ما بقيت مش هبينها تاني خلاص، طول عمري بسكت على أي تنمر، ومن وقت ما بدأت كاريري، بسكت، لكن الناس بتتمادى، ومش هستحمل تاني أبدا أي نوع من الإهانة أو التنمر، وأي حاجة زي دي هقابلها باتخاذ إجراء قانوني.



سلمى ابو ضيف تقاضى المتنمرين

ويأتي إعلان سلمى أبو ضيف عن حملها بعد أشهر قليلة من احتفالها بعد قرانها وزوجها والذى تم في شهر يونيو الماضى بحضور الأهل والأقارب، وبعد أن احتفلت سلمى وزوجها بهذه المناسبة مع أصدقائها من نجوم الوسط الفني.

وفى سياق آخر صورت الفنانة سلمى أبو ضيف مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثانى من فيلم هيبتا والذى يحمل اسم هيبتا المناظرة الأخيرة والذى انطلق الشهر الماضى، حيث بدأ صناع الفيلم التصوير بمشاهد سلمى أبو ضيف محاولة للانتهاء من دورها قبل ظهور ملامح الحمل على الفنانة الشابة.

فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة تدور أحداثه في إطار دراما رومانسي، وهو من تأليف من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبى، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى أسماء اخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.



الفنانة سلمى ابو ضيف تبرز حملها



سلمى ابو ضيف تبرز حملها



سلمى ابو ضيف فى باريس



سلمى ابو ضيف تبرز حملها فى شوارع باريس