مطرب المهرجانات مجدي شطة أمام الجنايات.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، بعد قليل، محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر في اتهامهما بتعاطي المخدرات والاتجار بها بمنطقة المرج.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم مجدي شطة وميكانيكي لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما تضمنت الاتهامات الموجهة له بأمر الإحالة، أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا على النحو المبين بالأوراق، وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

وأحرز بقصد التعاطي مخدر حشيش، كما أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا بنزودیازبین، وأحرز بقصد التعاطي أيضًا جوهرا مخدرًا "بربجابالين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني مجدي مختار الشهير بـ"مجدي شطة"، أنه أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق.

ترجع تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

وتحرر المحضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.