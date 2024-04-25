شكرا لقرائتكم خبر عن تسلا تفقد أغلب تفوقها على تويوتا في سباق القيمة السوقية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - منذ عامين ونصف العام كانت القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا تزيد على قيمة إمبراطورية صناعة السيارات اليابانية توتوتا موتور كورب بنحو تريليون دولار، وكانت ثاني أكبر شركة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية.لكن مؤخرا انكمش تفوق تسلا على تويوتا بسرعة هائلة ليصبح حوالي 83 مليار دولار فقط حتى نهاية تعاملات يوم الاثنين الماضي وقبل يوم واحد من إعلانها تسجيل أول تراجع في مبيعاتها منذ حوالي 4 سنوات.وذكرت الشركة أن إجمالي إيراداتها انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9% سنويا إلى 21.3 مليار دولار، في حين كان محللون يتوقعون إيرادات بقيمة 22.15 مليار دولار.وأصبح هذا التراجع واضحا بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق من الشهر الحالي فشلها في تحقيق حجم التسليمات المستهدف لسياراتها خلال الربع الأول والذي بلغ 387 ألف سيارة، بانخفاض نسبته 8.5% عن الربع الأول من العام الماضي و20% عن الربع الأخير من العام.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن القيمة السوقية لتسلا تفوقت على منافستها تويوتا في أوائل نوفمبر 2021 بنحو 939 مليار دولار، في أعقاب تلقيها طلبية ضخمة من شركة تأجير السيارات الأمريكية هيرتز جلوبال هولدنجز مما أدى إلى ارتفاع قيمة تسلا السوقية لأكثر من تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق.وبعد ذلك قررت هيرتز تقليص عدد السيارات التي ستشتريها من تسلا، في الوقت الذي اضطر فيه إيلون ماسك رئيس شركة السيارات الكهربائية لخفض أسعار البيع عدة مرات في ظل اشتداد المنافسة وبخاصة من جانب الشركات الصينية.وفي السنوات الماضية تعرضت شركة تويوتا لانتقادات بسبب ضعف حماسها للسيارات الكهربائية كليا، ورهانها على أن المستهلكين سيكونون أكثر انفتاحًا على شراء سياراتها الهجين التي تعمل بالوقود التقليدي والكهرباء، لكن أتت استراتيجيتها بثمارها في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية.في الوقت نفسه تحتل تويوتا قمة قائمة شركات السيارات في العالم من حيث المبيعات للعام الرابع على التوالي، بعد أن بلغت مبيعاتها خلال العام الماضي 11.2 مليون سيارة وهو ما يزيد على ستة أمثال مبيعات تسلا التي كانت 1.81 مليون سيارة.وحتى يوم الاثنين الماضي ارتفع سعر سهم تويوتا منذ بداية العام الحالي بنسبة 36% لتصل قيمتها السوقية إلى 57.28 تريليون ين (370 مليار دولار).