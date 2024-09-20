شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 2.5 ريختر جنوب مدينة الشقيق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبر محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي, هزة أرضية في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم, جنوب مدينة الشقيق بلغ قدرها الزلزالي 2.5 درجة على مقياس ريختر.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن الوضع آمن، ولم تسبب الهزة الأرضية أي خطورة، كما لم يجر تسجيل هزات ارتدادية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن الوضع آمن، ولم تسبب الهزة الأرضية أي خطورة، كما لم يجر تسجيل هزات ارتدادية.