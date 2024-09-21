شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن وفد المملكة.. وزير الاتصالات يشارك بمؤتمر قمة المستقبل في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله بن عامر السواحه، في مؤتمر قمة المستقبل، ضمن وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79 في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 20 - 23 سبتمبر 2024.

وتتضمن القمة جلسة بعنوان "الآمال الرقمية"، لمناقشة عدد من الموضوعات من بينها التقنية والابتكار والتعاون الرقمي، والشمولية الرقمية بهدف تقليص الفجوات في الوصول إلى التقنية وزيادة تمويل البحث والابتكار، وتعزيز التعاون العالمي وتوسيع الفرص، للوصول إلى ميثاق رقمي عالمي يعزز التقنية الرقمية ويعظم القيمة من الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية.

