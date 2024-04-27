شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن إغلاق تحقيقات قضية انبعاثات "مرسيدس-بنز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها، في انبعاثات أكاسيد النيتروجين مجموعة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس-بنز".



وكانت تواجه المجموعة اتهامات جنائية في الولايات المتحدة في فضيحة طويلة الأمد بشأن فضيحة الانبعاثات.

قضايا "مرسيدس-بنز" في أمريكا

تحقيقات داخلية وخارجية واسعة

وأشارت الجهات الألمانية، إلى تعاونها بشكل كامل مع وزارة العدل الأمريكية، مضيفة: جعلنا وقائع القضية شفافة بتكلفة كبيرة".ووجهت الاتهامات إلى المجموعة التي تتخذ من شتوتجارت مقرا لها بالتلاعب المتعمد بمستويات انبعاثات العادم أثناء اختبار المحرك.كما اتهمت بإخفاء مستوى الانبعاثات في ظل ظروف القيادة الفعلية.وأثرت القيم المفرطة على حوالي 250 ألفًا من سيارات الديزل، مما أدى إلى تحقيقات داخلية وخارجية واسعة النطاق منذ عام 2016 وفي سبتمبر 2020.وتجنبت شركة تصنيع السيارات دعوى قضائية جماعية من خلال التوصل إلى تسوية بقيمة المليارات، وبالتالي إنهاء الإجراءات بموجب القانون المدني.