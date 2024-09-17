شراب طبيعي أقوي من البنسلين 10 مرات يقتل الالتهابات ويحمي الجسم (مكوناته)

عدن - ياسمين التهامي - شراب طبيعي أقوي من البنسلين 10مرات يقتل الالتهابات ويحمي الجسم (مكوناته)

الخميس 2 نوفمبر 2023 الساعة 01:09



في مواجهة الكريب والرشح والإنفلونزا، نحن نعتقد بكل سذاجة أنه ليس هناك إلا المضادات الحيوية الصيدلانية لمحاربتها ولتساندنا في الشفاء كما لو أننا لا نمتلك أي مناعة.

صحيح طبعاً أن بعض المضادات الحيوية لها تأثير فعال على الالتهابات والمضاعفات الناتجة عن الانفلونزا والرشح، ولكن هناك العديد من الآثار الجانبية التي يجب أن لا نستخف بها كما لا تعالج المضادات الحيوية بالضرورة كل الأمراض.

بدل أن نثق بشكل أعمى بالمضادات الحيوية، من الأفضل أن نتوجه نحو تقوية جهازنا المناعي بفضل هذا الشراب الطبيعي ذا القدرات المميزة والذي تكمن مهمته الرئيسية في تقوية الدفاعات المناعية في جسمكم ومضاعفتها 20 مرة !



يمكنكم أن تحضّروه انطلاقاً من 3 مكونات طبيعية فقط :



إليكم من كله لك الشراب الطبيعي لتقوية مناعتكم



المكونات



• بضع فصوص ثوم

• نصف كوب ماء

• نصف كوب من خل التفاح العضوي

• نصف كوب من العسل العضوي