شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي يحدد موقف عطية الله من لقاء الأهلى أمام جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

يحدد الكشف الطبي الذي سيخضع له المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي خلال الـ48 ساعة القادمة موقفه من اللحاق بمباراة فريقه أمام جورماهيا الكيني يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى عطية الله من الإصابة في القدم قبل نهاية مباراة الذهاب الماضية أمام جورماهيا وتم استبداله في آخر ربع ساعة بالمباراة وشارك عمر كمال بدلا منه في قيادة الجبهة اليسرى.

وخضع يحيى عطية الله للأشعة بعد العودة للقاهرة وسيتم تحديد موقفه من قبل الجهاز الطبي للأهلي وتحديد موقفه النهائي من اللحاق بمباراة جورماهيا أو غيابه عن تلك المواجهة.

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم



