المصريون اشتروا 800 سيارة مرسيدس خلال "مايو" الماضي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أن عدد سيارات مرسيدس الجديدة "زيرو" المرخصة بوحدات المرور على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو الماضي بلغ نحو 800 سيارة.

وأفاد تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، الذي أعلنته مؤسسة الأهرام الشقيقة، وحصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة منه، بأن علامة مرسيدس جاءت في المركز الرابع بقائمة السيارات الأكثر ترخيصاً خلال شهر مايو الماضي.

هيونداي في المركز الأول

وتصدرت علامة " هيونداي"، الترتيب العام للسيارات الأكثر ترخيصاً خلال شهر مايو الماضي، للشهر الثاني على التوالي بعدما تمكنت من ترخيص نحو 1460 مركبة هيونداي.

شيفروليه في المركز الثاني بعد هيونداي

أما المركز الثاني من قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً فكان من نصيب علامة شيفروليه بعدد مركبات مرخصة بلغ نحو 1025 مركبة.

وفي المركز الثالث حلت علامة كيا بنحو860 مركبة، وتلتها في المركز الرابع علامة مرسيدس بنحو800 مركبة.

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات حلت علامة تويوتا في المركز الخامس بنحو 769 مركبة.

شيري في المركز السادس

أما في المركز السادس من قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً جاءت علامة شيري بنحو 767 مركبة.

وفي المركز السابع جاءت علامة إم جى 693 مركبة، وتلتها "نيسان" في المركز الثامن بنحو 657 مركبة.

أما المركز التاسع فكان من نصيب علامة سكودا بنحو 662 مركبة، بينما جاءت علامة ميتسوبيشي في المركز العاشر بنحو 436 مركبة مرخصة وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

ارتفاع مبيعات السيارات في مصر

كانت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات قد أكدت في تقريرها الخاص بشهر مايو2024 أن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" والتي بلغت 27503 مركبة، وهو ما يعد ارتفاعاً في مبيعات السيارات مقارنة بشهر أبريل الماضي، بنحو 6360 مركبة.

26 مركبة موديل 2025

كما أكد تقرير "مايو" ، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2021 بلغ 2775 مركبة، و4491 مركبة موديل 2022 و4859 مركبة موديل 2023 و15352 مركبة موديل 2024 و26 مركبة موديل 2025.