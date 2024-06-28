الإفراج عن آلاف السيارات المحتجزة بالموانئ "الضربة القاضية للأوفر برايس"

ياسر رشاد - القاهرة - في ضربة موجعة لـ"الأوفر برايس" على أسعار السيارات، أعلن أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع بمزيد من الاهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بما يخالف الحقيقة والواقع جملة وتفصيلا، مشددا على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» مستقرة تماما وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف «السيستم» كما ادعى البعض.





وأضاف المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تم إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID» منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، لافتًا إلى أن هناك بضائع بـ 13.7 مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها 12 مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بـ 3.4 مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ 5.4 مليار دولار، وأكثر من 39 ألف سيارة مستوردة بنحو 364 مليون دولار.

وأشار المرصد الإعلامي الجمركي، إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة فى ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما تلاحظ أن البعض يسجل فى بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات «ACID» أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.

ضربة للأوفر برايس

وجاء البيان الصادر عن المرصد الإعلامي الجمركي منذ قليل، ليكون بمثابة ضربة موجعة لمافيا الاستغلال، إذ اتجه البعض خلال الأيام القليلة الماضية لفرض زيادات سعرية غير رسمية استغلالاً لعدم توافر السيارات بكميات كبيرة في السوق، وهو الأمر الذي كاد أن يدخل سوق السيارات في أزمة جديدة.

ورصدت بوابة الخليج 365 الإلكترونية عودة الأوفر برايس خلال الأيام القليلة الماضية على العديد من السيارات بالسوق بأرقام وصلت إلى 100 ألف جنيه، غير أن الإفراج عن السيارات المستوردة من المنتظر أن يسهم بشكل كبير في القضاء على هذه الظاهرة وعودة الاستقرار إلى سوق السيارات بعد توافر المعروض.