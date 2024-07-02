طرح شيري تيجو 8 موديل 2025 المجمعة محليًا.. المواصفات والأسعار

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الوكيل المحلي لعلامة شيري في مصر، مجموعة جي بي أوتو، موديل 2025 من السيارة شيري تيجو 8 المجمعة محلياً، والتي تقدم عبر خيارين الأول مزودة بـ 5 مقاعد والثاني بـ7 مقاعد.

أبعاد شيري تيجو 8 موديل 2025 المجمعة محلياً

من حيث الأبعاد تأتي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2025 المجمعة محلياً بطول كلي 4,700 مم وبعرض يبلغ 1,860، وارتفاع 1,746 مم وقاعدة العجلات 2,710 (مم) أما السعة التخزينية لصندوق الأمتعة فتبلغ 889-1930 في السيارة ال 5 راكب و193-1930 في السيارة ال 7 راكب.

مواصفات شيري تيجو 8 موديل 2025 المجمعة محلياً

تأتي شيري تيجو 8 موديل 2025 المجمعة محلياً بسعة لترية 1.5L Turbo وأقصى قوة حصانية 145/ 5,500 (HP/ RPM) وأقصى عزم 210/ 1750 -4,000 (NM/ RPM) وبناقل الحركة 6 Speed DCT Wet.

وتتمتع السيارة شيري تيجو 8 موديل 2025 المجمعة محلياً بنظام التوجيه الإلكتروني والنظامي التعليق الأمامي والخلفي، كما تشمل مرايات كهربائية الطي والضبط بإشارات جانبية، وجنوط سبور مقاس "18، إلى جانب شبكة أمامية كروم لامعة -3D، وحلية كروم جانبية، وحامل سقف.

وتم تجهيز السيارة شيري تيجو 8 موديل 2025 المجمعة محلياً لتبدو بشكل أكثر فخامة وذلك من خلال عجلة قيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد ومقاعد بفرش جلد مع إمكانية فتح وغلق الزجاج بلمسة واحدة وتكييف هواء بتحكم ثنائي مع مزيل ضباب وسخانات بالزجاج الخلفي، وشاشة ديجيتال 7 بوصة ملونة للعدادات، وإضاءة داخلية ملونة (7 ألوان)، مصابيح أمامية وخلفية بإضاءة LED، ومصابيح إضاءة نهارية LED، وإشارات أمامية بشكل تدفق المياه، مع إمكانية تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيًا.

صُممت السيارة شيري تيجو 8 موديل 2025 المجمعة محلياً لتستوعب 7 مقاعد موزعة على ثلاثة صفوف، يتمتع الصف الأول من السيارة بإمكانية تعديل كرسي السائق كهربائياً، مع خاصية تسخين بالمقاعد ومسند يد أمامي بصندوق تخزين وتبريد وحامل أكواب (X3)، ومسند يد أمامي مع خاصية التمدد، ومسند يد بمخارج USB X2 و12V إلى جانب وحدة سقف بها حامل نظارات وإضاءة LED ومساحة تخزين بالأبواب. ويحتوي الصف الثاني من السيارة على مقاعد قابلة للطي بشكل مسطح (60:40) ومسند يد بحامل أكواب، وفتحات تكييف، وإضاءة LED، ومخرج USB، ومساحة تخزين بالأبواب، وجيوب خرائط. أما الصف الثالث فهو يضم مقاعد قابلة للطي بشكل مسطح(50:50) ومساحة تخزين مع حامل أكواب. وتحتوي السيارة على مخرج 12V، ومساحة تخزين أسفل الأرضية، وخطاف (X6)، وستارة شنطة.

وتتمتع السيارة شيري تيجو 8 موديل 2025 المجمعة محلياً بأعلى نظم الأمان، يوجد بالسيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية، وستائر هوائية جانبية، كما تتميز بمكابح يد إلكترونية، ومكابح مضادة للانغلاق ويتم توزيع قوتها إلكترونياً. وتوفر أيضاً نظام مساعدة الفرامل، ونظام الاتزان الإلكتروني، ونظام التحكم في الجر، ونظام فرامل مساعد في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات وآخر عند المنحدرات.

شيري تيجو 8 موديل 2025 المجمعة محلياً

كما تراعي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2025 المجمعة محلياً كافة سُبل الراحة والأمان للسائق والركاب، فهي مزودة بكاميرا للرؤية الخلفية وتمنح للسائق إمكانية رؤية 360° لمحيط السيارة، كما يوجد بها أجهزة تنبيه وإنذار للإجهاد والمسافة الخلفية والمسافة الأمامية، ومانع تشغيل المحرك، ومصابيح شبورة خلفية، ونقاط تثبيتISOFIX، كما توفر السيارة وضع قيادة ECO وSPORT، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما كهربائية مع ستارة، وزجاج خلفي داكن اللون، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومساحات أمامية أوتوماتيكية.

وتم تزويد السيارة شيري تيجو 8 موديل 2025 المجمعة محلياً بأحدث أنظمة الترفيه حتى يحظى الركاب برحلة ممتعة، ومن سُبل الترفيه المتاحة بالسيارة؛ شاشة ملونة ذكية رقمية 10.25 بوصة للمعلومات والترفيه، ونظام Bluetooth® للهاتف، و6 سماعات حساسة للسرعة، ومخرج اتصال ذكيUSB، كما تدعم السيارة برامج Apple CarPlay/ Android Auto. ويأتي مع السيارة مفتاح ذكي، وباب شنطة كهربائي، مع إمكانية إدارة المحرك والتكييف عن بُعد، وفتح السيارة بدون مفتاح، وكذلك فتح وغلق السقف، وفتح وغلق النوافذ.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية في الجدول التالي مقارنة بين أسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 وموديل 2025 وفقاً للقائمة السعرية المعلنة اليوم من الوكيل المحلي للعلامة.

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2025 المجمعة محلياً