شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 38 مركبة فورد برونكو لخلل في تثبيت النوافذ الجانبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة عن استدعاء 38 مركبة من طراز فورد برونكو "Bronco" موديل 2023 -2024 وذلك لخلل في تثبيت النوافذ الجانبية للصندوق الخلفي، قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة مما يشكل خطرا على مرتادي الطريق ويزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى إجراء التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa.

ونوهت بالتواصل مع شركة توكيلات الجزيرة، وشركة محمد يوسف ناغي وكلاء السيارة، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

