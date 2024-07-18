"صني الأكثر مبيعاً خلال 2023".. 4 جوائز جديدة لـ"نيسان مصر"

ياسر رشاد - القاهرة - حصدت نيسان مصر أربعة جوائز في احتفالية حيث حصلت نيسان مصر على جائزة أفضل علامة تجارية من حيث المبيعات في السوق المصرية لعام 2023، ذلك بعد تحقيق الشركة للمرتبة الأولى بحصة سوقية تجاوزت 13.5%، وتعتبر نيسان مصر هي الشركة العالمية الوحيدة في قطاع السيارات المصري التي تمتلك 100% من مصنعها.

تصدير 7 آلاف سيارة نيسان صني

كما توجت نيسان أيضَا كأفضل علامة تجارية آسيوية لعام 2023. أما السيارة نيسان صني فكان لها نصيب كبير في هذه التكريمات المرموقة، فقد حصلت على جائزة السيارة الأكثر مبيعًا في فئتها لعام 2023، بالإضافة لحصولها على لقب السيارة الأفضل نمواً بالسوق لعام 2023، حيث تعتبر نيسان صني السيارة الأكثر مبيعًا في فئة B سيدان 1200 - 1600 سي سي وفقًا للتصنيف الذي أورده تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك). من ناحية أخرى تمكنت نيسان خلال عام 2023 من تصدير أكثر من 7000 سيارة للأسواق الأفريقية، حيث يُعد مصنع نيسان في مصر المركز الإقليمي لتصدير سيارات الركوب لأفريقيا.

وتعليقًا على حصول الشركة على هذه الجوائز المرموقة ، قال المهندس/محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر: "شرفنا اليوم بهذا التكريم والحصول على جائزة العلامة التجارية الأفضل والسيارة الأعلى مبيعًا في السوق المصري، فقد تمكنا من التربع على عرش المبيعات واستحوذنا على حصة سوقية تجاوزت 13.5% في عام 2023 وقد جاءت هذه الجوائز تتويجًا لمجهود كبير بذلناه جميعًا في نيسان بجانب تعاون شركائنا وشبكة موزعينا في سبيل تقديم أرقى مستوى من المنتجات والخدمات لعملائنا في السوق المصري، حيث لا تتوقف مسيرتنا مع العميل عند البيع فقط، ولكننا نستكمل معهم هذه الرحلة من خلال تقديم أرقى مستوى لخدمات ما بعد البيع، بالإضافة للعروض المتنوعة التي نقدمها لهم، انطلاقًا من حرص نيسان على أن تكون الاختيار الأول للعملاء، وهو ما حدث بالفعل خلال العام الماضي والحالي. إنّ استراتيجية الشركة تركز على تلبية احتياجات العميل التي تأتي دائمًا في مقدمة أولوياتنا. ولذلك تطلق نيسان مصر العديد من البرامج والمبادرات الطموحة مثل برنامج "راحة بالك مع نيسان" Peace of Mind والذي يتضمن باقة متكاملة من الخدمات الشاملة للعميل."