استرداد 200 ألف جنيه عند شراء سيارات ميتسوبيشي

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، عرضاً مميزاً يشمل كاش باك يصل إلى 200 ألف جنيه (ساري فقط على إكسباندر، أتراج، وميراج)، وعرضاً آخر “دايموند باكدج” يسري على جميع موديلات ميتسوبيشي موتورز.

يتيح عرض الكاش باك للعملاء استرداد نقدي يصل إلي 200 ألف جنيه عند شراء أي من السيارات الثلاثة فقط (إكسباندر، أتراج، وميراج) بالإضافة إلى عرض الكاش باك تقدم شركة دايموند موتورز لعملائها عرض “دايموند باكدج” الذى يشمل ترخيص مجاني لمدة سنة، وكوبونات صيانة مجانية و كوبونات إكسسوارات مجانية بالإضافة إلي دواسات ميتسوبيشي الأصلية عند شراء أي موديل من موديلات ميتسوبيشي موتورز حيث يضمن هذا العرض الحفاظ على سيارة العميل في أفضل حالة دون أي تكاليف إضافية.

تتنوع سيارات ميتسوبيشي موتورز بين سيارات الأداء القوي على الطريق، إذ توفر ميتسوبيشي إكليبس كروس، قوة وثبات على الطرق الوعرة والمستوية على حد سواء. أما عن السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت الجديدة فتأتي مزودة بمحرك فعال توفر تجربة قيادة ممتعة وسلسة مع تصميم عصري ومواصفات أمان حديثة ومميزات من التكنولوجيا المتقدمة. أما بالنسبة للسيارات المثالية للعائلات، فتأتي ميتسوبيشي إكسباندر بمساحات واسعة تسع جميع أفراد العائلة براحة تامة وقد تتميز هذه السيارة بتصميم داخلي مرن، مما يسمح بتعديل المقاعد لزيادة مساحة التخزين حسب الحاجة.



بالإضافة إلى ذلك، توفر سيارات ميتسوبيشي الاقتصادية والعملية مثل أتراج وميراج، تجربة قيادة ممتعة لعملائها بفضل محركاتها الاقتصادية التي تستهلك وقودًا أقل، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي داخل المدن وخارجها.

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت في مصر



كانت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشي موتورز في مصر، قد طرحت مؤخراً لأول مرة في مصر السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت الجديدة كليًا.

تقدم دايموند موتورز السيارة ميتسوبيشي موتورز ثلاث فئات من "أوتلاندر سبورت" على المستوى العالمي، إلا أن شركة ميتسوبيشي موتورز مصر اختارت تقديم الفئات الأعلى فقط، وهي فئة "هاي لاين" و"بريميوم لاين"، لضمان توفير أعلى مستويات الجودة والتجهيزات المتقدمة للسوق المصري.

أسعار ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

تم تصميم سيارة "أوتلاندر سبورت" كسيارة SUV مدمجة لتوفير الراحة والعملية للسائق والركاب.

وتأتي السيارة بمحرك MIVEC ١٥٠٠ لتر مع ناقل حركةCVT، مما يوفر مزيجًا من الكفاءة والأداء وعزم دوران أقصى يبلغ 141 نيوتن متر عند 4,000 دورة في الدقيقة. أما عن أبعاد السيارة فهي 4390 مم طولاً و1810 مم عرضًا و1660 مم ارتفاعًا.