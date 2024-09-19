خالد الغندور يكشف حقيقة تفكير الأهلي في فسخ عقد علي معلول

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامى خالد الغندور، حقيقة تفكير الأهلي في فسخ عقد التونسي علي معلول.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" خرجت تقارير تفيد بتفكير مسؤولي الأهلي في فسخ تعاقد علي معلول بسبب إصابته ورغبتهم في التعاقد مع صفقة أجنبية ليتم قيده في المكان المتبقي".

وتابع :" ما توصلنا إليه في هذا الأمر من خلال مصادرنا أن النادي الأهلي متخذ قرارًا بقيد معلول في قائمة الفريق في يناير".

وأختتم:" الحل الوحيد لعدم قيد علي معلول في يناير سيكون وجود عرض استعارة لنهاية الموسم ويكون مناسب لقيمة النادي واللاعب، وإن لم يحدث فاللاعب مستمر مع الفريق".

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للقاء جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع مع الطاقم المعاون له على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية لمدة ٣٠ دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

كان الفريق قد نجح في الفوز في لقاء الذهاب بمدينة نيروبي بثلاثية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وبيرسي تاو «هدفين».