شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الإعادة السعودية» تقفز 64% إلى 124.4 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة السعودية لإعادة التأمين بنسبة 63.6% في 2023، مسجلة 124.429 مليون ريال، مقابل 76.052 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى: ارتفاع نتائج خدمات إعادة التأمين بنسبة 43% بسبب انخفاض مصاريف خدمات إعادة التأمين، وارتفاع صافي دخل الاستثمارات بنسبة 621%.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع في أرباح شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنسبة 21 % إذ بلغت 40 مليون ريال مقابل 33 مليون ريال خلال الفترة المماثلة.