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أرباح «الإعادة السعودية» تقفز 64% إلى 124.4 مليون ريال في 2023

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة السعودية لإعادة التأمين بنسبة 63.6% في 2023، مسجلة 124.429 مليون ريال، مقابل 76.052 مليون ريال في 2022.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى: ارتفاع نتائج خدمات إعادة التأمين بنسبة 43% بسبب انخفاض مصاريف خدمات إعادة التأمين، وارتفاع صافي دخل الاستثمارات بنسبة 621%.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع في أرباح شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنسبة 21 % إذ بلغت 40 مليون ريال مقابل 33 مليون ريال خلال الفترة المماثلة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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