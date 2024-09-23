شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على ملعب تدريبه فى السعودية قبل مواجهة الأهلى بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الأهلى فى مباراة السوبر الافريقي المقرر لها يوم 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته بالسعودية على أحد الملاعب التابعة لنادى الشباب السعودي، خاصة أن ملعب المملكة ارينا منشغل بالتجهيزات الخاصة بالمباراة، ولن يخوض الأهلى أو الزمالك تدريباته على الملعب.

وتطير بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى السعودية، عصر الثلاثاء المقبل، استعدادًا لمواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي المقرر لها الجمعة.

واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك على سفر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة، من أجل توفير الراحة وتفادى إجهاد اللاعبين قبل المباراة المصيرية أمام المارد الأحمر.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريبا فنيا خفيفا صباح الثلاثاء قبل السفر إلى السعودية عصر ذات اليوم، خاصة أن الجهاز الفنى بقيادة جوزيه جوميز رسم خطة الإعداد للمباراة وطريقة التدريب فى السعودية قبل اللقاء.