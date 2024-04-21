شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زيادة الإيجارات تقفز بإيرادات شركات التطوير العقاري المدرجة في «نمو» 54 % خلال 2023 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجلت شركات قطاع التطوير العقاري في السوق الموازية “نمو” ارتفاعا في إيراداتها السنوية لعام 2023 بنحو 54 % مع زيادة الإيجارات، و45 % في أرباحها مع تحسن أدائها التشغيلي.

ووذكر تقرير لصحيفة الاقتصادية، أن لتحسن الأداء التشغيلي للشركات خلال الفترة أثرا في ارتفاع ربحيتها البالغة 199 مليون ريال، إذ نمت هوامش الربح التشغيلية للشركات عن العام السابق، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الربح من النشاط الرئيس لمعظم الشركات، خاصة مع انخفاض المصاريف التشغيلية لبعضها.

ووفق التحليل الذي استند إلى بيانات الشركات في “تداول”، زاد حجم الإيرادات خلال الفترة إلى 1.7 مليار ريال، ليبلغ معدل النمو لكل القطاع نحو 54 %، وذلك مع زيادة القيمة الإيجارية، ما أسهم في نمو إيرادات التأجير إضافة إلى نمو إيرادات البيع.

وحققت “إنماء الروابي” معدل هامش ربح تشغيلي هو الأعلى بنحو 71 %، مرتفعا عن العام الذي سبقه بـ 6 %، نتيجة لارتفاع أرباحها التشغيلية بمعدل أعلى من نمو الإيرادات، ويرجح أن يعود السبب لتراجع التكاليف المباشرة للمبيعات مع انخفاض نسبة “تكلفة المبيعات” إلى المبيعات من 22 % إلى 18 %، ما يدل على تحكم أكبر في التكاليف.

ويعد معدل تكلفة المبيعات إلى مبيعات الشركة هو الأدنى بين شركات القطاع، والأدنى مقارنة بمتوسط القطاع، ما يعطي لمحة إيجابية عن تحسن أدائها خلال العام.

كما نما معدل العائد على الأصول لشركة “إنماء الروابي” إلى 7 % مع نمو أرباحها الصافية بمقدار الثلث.

أما مؤشرات الأداء لـ “بنان”، فاتخذت منحنى آخر مقارنة بمسار تحرك شركات القطاع، حيث في الوقت الذي سجلت فيه معظم الشركات تراجعا في تكلفة المبيعات للمبيعات سجلت الشركة ارتفاعا إلى 20 %، كما تراجع هامش الربح التشغيلي إلى 66 % مقابل ارتفاع الهوامش لدى كل الشركات في القطاع.

رغم ارتفاع معدل تكلفة البضاعة المبيعة إلى مبيعات الشركة إلى أنه يعد ارتفاعا طفيفا، انتقل من 19 % إلى مستواه الحالي، كما يعد ثاني أدنى معدل بين الشركات ما يجعل الشركة في مستوى أفضل.

وحتى مع تراجع هامش الربح التشغيلي لشركة “بنان”، إلا أنها لا تزال ثاني أعلى هامش بين الشركات ومتفوقة على متوسط القطاع.

ويشهد قطاع التطوير العقاري تحسنا كبيرا خاصة مع المشاريع العقارية التي تنفذها الشركات، ما يدفعنا إلى توقع توافد الفرص للشركات لتحقيق أفضل النتائج.