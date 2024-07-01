إنتاج السعودية من الغاز سيرتفع 63% إلى 21.3 مليار قدم مكعبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن إنتاج السعودية من الغاز سيرتفع بنسبة 63% بحلول عام 2030، مبينا أنه سيرتفع من حوالي 13.5 مليار قدم مكعبة، إلى نحو 21.3 مليار قدم مكعبة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، خلال حضوره أمس، توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة لشركة أرامكو السعودية، «إن مشاريع التوسع في إنتاج الغاز وفي شبكته في السعودية هي نتاج مستهدفات مزيج الطاقة».

وأضاف «إن الوزارة عملت مع شركة أرامكو السعودية منذ عام 2019 للخروج بتصور واضح لمستهدفات مزيج الطاقة، بالإضافة إلى دراسة تكلفة الفرصة البديلة لاستخدام السوائل من البترول ومشتقاته في عملية الحرق لمحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه».

وذكر «إن مجمل إنتاج حقل الجافورة والتوسعات في شبكة أنابيب الغاز ستسهم بنحو 20 مليار دولار سنويا في الناتج المحلي السعودي».

وأوضح أن مشروع الحوية سيسهم في توفير مليوني قدم مكعب يوميا، ليتم استخدامها في أوقات الذروة، أو إعادة تخزينها في حال عدم الحاجة لها.

وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة لتوفير هذه الكميات باستبدالها بالغاز والطاقة المتجددة.

وأفاد أن حجم انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز بالسعودية يبلغ 0.05%، بينما يبلغ المعدل في دول أخرى مثل أمريكا 0.2%، لتأتي السعودية في المرتبة الثانية فيما يتعلق بانبعاثات هذا الغاز عالميا.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر «إن عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة تبلغ قيمتها 25 مليار دولار».

وأضاف في كلمة خلال حفل ترسية العقود «إن المشروع الأول وهو توسعة نظام منظومة الغاز الذي كان أساسا وعمودا فقريا للمملكة على مدى 5 عقود».

وذكر أن توسعة شبكة الغاز تبلغ 4 آلاف كلم من خطوط الأنابيب ما يزيد من قدرات الشبكة ويربط مدن مختلفة من المملكة بهذه الشبكة.

وأشار إلى أن قطاعات الأعمال في مدن جدة وجازان ستحصل على الغاز من هذه المنظومة للمرة للأولى ما يدفع القطاع الصناعي ويوجد فرص عمل للسعوديين.

وكان وزير الطاقة أعلن في فبراير 2024، أن شركة أرامكو السعودية تمكنت - بفضل الله - من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

وأوضح أن الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و ملياري برميل من المكثفات، مشيرا إلى أن تحقق هذا الإنجاز نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها.

يذكر أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تقدر بحوالي 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركةُ استشارات مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة.