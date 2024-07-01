4 محاور يناقشها ملتقى القصيم العقاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الغرفة التجارية بعنيزة «ملتقى القصيم العقاري» خلال الفترة من 3 - 5 يوليو الجاري، في مركز الملك فهد الحضاري، بمشاركة 16 متحدثا متخصصا في أربع جلسات وتسع ورش عمل.

وأبان أمين عام الغرفة المشرف العام على الملتقى عادل الرشيد أن الملتقى سيتناول أربعة محاور أهمها «جانب التطوير العقاري؛ بهدف تعزيز الوعي والمعرفة حول الأساليب والأدوات الحديثة المستخدمة في تطوير المشاريع العقارية وتحسين الأداء في هذا القطاع الحيوي، وسيتحدث المحور الثاني عن الأنظمة والتشريعات وسيتحدث هذا المحور عن استعراض القوانين والتشريعات المعمول بها وتحليل تأثيرها على السوق العقاري والمستثمرين».

وأضاف أن «المحور الثالث سيناقش موضوع التقنيات العقارية الحديثة واستعراض الحلول الرقمية والتطبيقات الذكية التي تسهم في تحسين كفاءة العمل وتعزيز تجربة المستخدم في مجال التطوير وإدارة العقارات، فيما سيتناول المحور الأخير سبل تحفيز السوق العقاري والدور الحيوي الذي تتولاه المزادات والتصفية والإسناد والتنمية في تعزيز التدفقات النقدية وتعظيم القيمة للمستثمرين والمطورين، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في القطاع العقاري».

4 محاور: