شكرا لقرائتكم خبر عن تترأسها السعودية.. 4 توصيات للجنة بصندوق النقد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض وكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي د. رياض الخريّف أهم النتائج التي تم تحقيقها الأسبوع الماضي ضمن رئاسة السعودية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أمس الأول.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وممثلين عن مؤسسات بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية. توصيات اللجنة خلال الاجتماع، قال الخريف: إن وزير المالية محمد الجدعان، بصفته رئيساً للجنة، قد أصدر بياناً بنتائج الاجتماع التاسع والأربعين، والذي تضمن أولويات السياسات التي اتفق عليها أعضاء اللجنة.

وأضاف الخريّف أن البيان تضمن تأكيد الدول الأعضاء على تحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز استدامة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو الشامل والمستدام.

وأشار إلى تطلّع الدول الأعضاء إلى مراجعة إطار استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل الذي وضعه الصندوق ومجوعة البنك الدولي.

ونوه بالتأكيد على أهمية تكثيف جهود الصندوق في مجال تنمية القدرات وتوفير الموارد التمويلية اللازمة للدول المحتاجة.

وأشارت الدكتور الخريّف إلى ترحيب اللجنة بالعضو الجديد في المقعد الخامس والعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر القادم، ممثلاً لإفريقيا جنوب الصحراء، مما سيسهم في تعزيز صوت القارة الأفريقية بالمجلس التنفيذي في الصندوق.

واختتم الدكتور الخريّف حديثه مشيراً إلى أن اللجنة أعربت عن تقديرها لجهود المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وترحيبها بتوليها المنصب ذاته في الصندوق لفترة رئاسة ثانية مدتها خمس سنوات.