شكرا لقرائتكم خبر عن تحول العالم نحو الطاقة النظيفة يحتاج 4 تريليونات دولار سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية