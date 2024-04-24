شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب مع انحسار مخاوف تصاعد توترات الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء ويرجع ذلك جزئيا إلى خفض صناديق التحوط مخصصاتها للذهب وسط انحسار المخاوف من تصعيد كبير لأزمة الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2315.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1153 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2328.60 دولار.

وقال محللون، إن أحد أسباب انخفاض الأسعار هو أن صناديق التحوط خفضت مخصصاتها للذهب في حين تلاشت إلى حد ما بعض التوترات في الشرق الأوسط في الأيام القليلة الماضية.

واستعاد الدولار الأمريكي بعض مكاسبه اليوم الأربعاء بينما ارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة القياسية، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى وكخيار استثماري مقارنة بالديون.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر صدورها غد الخميس وتقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على دلائل جديدة حول مسار أسعار الفائدة للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 27.11 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 909.91 دولار، في حين هبط البلاديوم 0.1 % إلى 1018.09 دولار.

