شكرا لقرائتكم خبر عن أقل مستوى منذ شهرين.. تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ شهرين.

وذكرت وزارة العمل أن طلبات الحصول على إعانة البطالة تراجع خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 أبريل الحالي إلى 207 آلاف طلب، بانخفاض قدره 5000 طلب عن 212 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة.

في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 214 ألف طلب.

ومع التراجع غير المتوقع لعدد طلبات إعانة البطالة، وصل إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 17 فبراير الماضي/ وكان 200 ألف طلب.

تراجع بواقع 1250 طلبًا

وقالت وزارة العمل إن متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبًا تراجع خلال الأسبوع الماضي بواقع 1250 طلبًا إلى 25ر213 ألف طلب أسبوعيًا، مقابل 5ر214 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقًا للبيانات الأولية.



وأشارت إلى أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي في 13 أبريل الحاليّ تراجع بواقع 15 ألف طلب إلى 781ر1 مليون طلب.

وبلغ متوسط عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال 4 أسابيع 794ر1 مليون طلب، بتراجع قدره 7250 طلبًا عن الأسبوع السابق عليه الذي سجل مليون و25ر801 ألف طلب، وفقًا للبيانات المعدلة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل غدًا تقريرها الشهري عن الوظائف خلال أبريل الحالي.