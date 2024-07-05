الامارات | كأس السوبر السعودي في أبها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حساب كأس السوبر السعودي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن مدينة أبها ستستضيف نسخة 2024 في شهر أغسطس المقبل، في المرة الثالثة التي تقام فيها البطولة بمشاركة 4 فرق.

ويشارك الهلال، بطل الدوري السعودي للمحترفين وبطل كأس خادم الحرمين، والنصر، وصيف بطل الدوري ووصيف بطل الكأس، والأهلي، ثالث الدوري، والتعاون، صاحب المركز الرابع بالدوري، في كأس السوبر السعودي 2024.

وقال حساب البطولة: "إن أبها تستضيف البطولة خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس على أن تقام جميع المباريات على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتقام مباراة قبل النهائي الأولى التي ستجمع بين الهلال والأهلي يوم الثلاثاء 13 أغسطس، وتقام مباراة قبل النهائي الثانية بين النصر والتعاون بعدها بيوم.

وستقام المباراة النهائية يوم السبت 17 أغسطس بين الفائزين في مباراتي قبل النهائي.