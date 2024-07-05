الامارات | العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق علماء حفريات من إسبانيا اكتشافاً في إحدى جزر الكناري، بعدما عثروا على هيكل عظمي لسحلية محفوظ بحالة سليمة، رغم أن عمرها لا يقل عن 700 ألف عام.

وعثر على حفرية السحلية ضمن كتلة حجر رملي يبلغ وزنها 19 كلغ، في جزيرة تينيريفي الإسبانية. وأرجع الباحثون سبب بقائها في حالة سليمة إلى نفوقها فجأة بين الرمال، الأمر الذي منعها من التحلل.

وتعود هذه الحفرية إلى حيوان «غالوتيا غالوت»، وهو نوع منقرض من السحالي العملاقة، التي عاشت قبل وقت طويل، وفقاً لما نقلته صحيفة «نيوزويك».

كما احتوت الكتلة الرملية على سحلية ثانية أصغر حجماً، لكنها في حالة حفظ سيئة جداً، ورجح الباحثون أنّ السحليتين نفقتا معاً في الكثبان الرملية.

وخضعت عينة من حفرية السحلية الكبيرة إلى مسح مجهري في جامعة «لا لاغونا» في الجزيرة، ثم نقلت إلى العاصمة مدريد للخضوع إلى دراسة أكثر تعمقاً، بإشراف عالمة الحفريات كارولينا كاستيلو رويز. وستتم مقارنة التحاليل مع السحالي الأخرى المنقرضة في جزر الكناري. وتتيح هذه الدراسات التأكد من نوع السحلية الجديدة المكتشفة، وتحديد ما إذا كانت العينة 100 % «غالوتيا غالوت»، أم نوع آخر.