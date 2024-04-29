شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث تعزيز الاستثمارات مع شركات تقنية عالمية والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الشراكات الاستثمارية

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحة، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين وقادة ورؤساء كبرى الشركات التقنية الرائدة والابتكارية العالمية، وذلك على هامش الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض.وناقش السواحة مع عمدة المركز المالي في لندن اللورد مايكل مينيلي، توسيع الشراكات الدولية بين المملكة والمملكة المتحدة في مجالات الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار.فيما اجتمع وزير الاتصالات بالرئيس التنفيذي لشركة Sony د. هيرواكي كيتانو، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة Rakuten هيروشي ميكيتاني، والرئيس التنفيذي لشركة "Schneider Electric" جان باسكال.وناقش في هذه الاجتماعات تعزيز الشراكات الاستثمارية وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرات البحثية في مجالات التصنيع والتقنيات، وتعزيز الشراكات في تقنيات أنظمة الطاقة والتوأم الرقمي، والشراكة في شبكات الوصول المفتوح للراديو (ORAN)، وتنمية المواهب السعودي.كما اجتمع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. هيثم العوهلي، بالرئيس التنفيذي لشركة Capgemini أيمن عزت، لمناقشة التعاون المستقبلي ودور التقنية في تعزيز الابتكار.