الارشيف / الاقتصاد

ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 5 مليارات ريال في 3 أشهر

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 5 مليارات ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة طفيفة في الربع الأول من 2024 بنحو 0.4%، مسجلا 5.040 مليار ريال، مقارنة بـ5.022 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فقد ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 0.4% نتيجة لارتفاع دخل العمليات بنسبة 2.4% إضافة إلى ارتفاع في دخل/مصاريف العمليات غير التشغيلية الأخرى بالصافي. قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 1.5% نتيجة لارتفاع دخل العمليات بنسبة 3.7% إضافة إلى ارتفاع في دخل/مصاريف العمليات غير التشغيلية الأخرى بالصافي.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا