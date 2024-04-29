شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 5 مليارات ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة طفيفة في الربع الأول من 2024 بنحو 0.4%، مسجلا 5.040 مليار ريال، مقارنة بـ5.022 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فقد ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 0.4% نتيجة لارتفاع دخل العمليات بنسبة 2.4% إضافة إلى ارتفاع في دخل/مصاريف العمليات غير التشغيلية الأخرى بالصافي. قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 1.5% نتيجة لارتفاع دخل العمليات بنسبة 3.7% إضافة إلى ارتفاع في دخل/مصاريف العمليات غير التشغيلية الأخرى بالصافي.