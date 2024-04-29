شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 643.1 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح بنك البلاد بنسبة 14.9% في الربع الأول من 2024، مسجلا 643.1 مليون ريال، مقارنة بـ 559.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان البنك على تداول، ارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات، ويعود ذلك إلى ارتفاع في توزيعات الأرباح, ودخل العمليات الأخرى، وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية. قابلها انخفاض في صافي المكاسب من الاستثمارات ومكاسب تحويل العملات الأجنبية.

ومن الجانب الآخر انخفض إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 2%، وذلك نتيجة لانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء. ومع ذلك ارتفعت مصاريف الرواتب وما في حكمها. وعلاوة على ذلك، انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 60%.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وتوزيعات الأرباح ودخل العمليات الأخرى. قابلها انخفاض في صافي مكاسب تحويل العملات الأجنبية، وصافي المكاسب من الاستثمارات وصافي الأتعاب والعمولات .

من الجانب الآخر انخفض إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 7% ويعود ذلك للانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ومصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف الرواتب وما في حكمها.