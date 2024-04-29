شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات غرفة الرياض.. 20366 صوتا لـ8524 ناخبا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدلى المشتركون في غرفة الرياض بأصواتهم في انتخابات الغرفة لاختيار ممثليهم للدورة المقبلة، وحتى منتصف اليوم الثاني من الانتخابات اليوم، فيما بلغ عدد الأصوات 20366 صوتا، أدلى بها 8524 ناخبا، إذ يواصل المشتركون الإدلاء بأصواتهم.

ويستمر التصويت على مدار 24 ساعة، فيما يغلق 5 مايو المقبل، ويتاح خلالها التصويت الإلكتروني على مدار الـ24 ساعة. 275 ألف مشترك يحق لأكثر من 275 ألف مشترك الادلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم بمجلس إدارة الغرفة.

يذكر أن انتخابات غرفة الرياض التي تواصلت بصورة مستقرة منذ ستة عقود تعد تجربة مثرية على كلا من الصعيدين العملي والمؤسسي فيما استوعبت على مدى الدورات السابقة عقولا وخبرات في كل دوراتها التي بلغ أعضاؤها نحو 144 عضوا ضمت نخبة من الأسماء والخبرات، منهم الآباء المؤسسون لأنجح الأعمال التجارية والصناعية ومنهم الشباب الذي يقود نخبة من المؤسسات والشركات الصاعدة.

وبنت غرفة الرياض فلسفتها الانتخابية على إزكاء روح العمل الجماعي من خلال بلورة صيغة اللجان التي قامت على مختلف أنواعها وتخصصاتها القطاعية، واللجان المشتركة ولجان المهام المحددة وانبثقت عنها عدة لجان فرعية وفرق العمل التي دفعت بالحصيلة الكلية لإنجازات الغرفة.

وشكلت تجربة تستحق الدراسة المتأنية، فقد لوحظ خلال الكثير من اللقاءات التي جمعت مسئولي الغرفة بالوفود الزائرة من دول أخرى وبعضهم على مستوى رؤساء الدول والحكومات حرصهم على التعرف على مناهج عمل غرفة الرياض وأبدوا كثيرا من الإعجاب والتقدير للتجربة المتميزة المتعلقة بصيغة اللجان التي تعتبر أكثر الأدوات والهياكل المناسبة لتفعيل العمل الغرفي.