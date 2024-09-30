شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «جزيرة تكافل» توافق على توزيع أرباح عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم البدء بتوزيع الأرباح بتاريخ 2024/10/10م.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الداخلية. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم عقده أمس الأحد، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (19,800,000) ريال على المساهمين عن العام المالي 2023م، بواقع ( 0.30 ريال) للسهم الواحد والتي تمثل (%3) من قيمة السهم الاسمية.وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم البدء بتوزيع الأرباح بتاريخ 2024/10/10م.وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الداخلية.