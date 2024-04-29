الدفعة الثانية والأخيرة.. مصر تتسلم 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة خلال ساعات

الشارقة - اميمة ياسر -

تترقب مصر تحويل دولة الإمارات 14 مليار دولار الدفعة الثانية والأخيرة من الصفقة الاستثمارية لتطوير منطقة "رأس الحكمة" خلال الساعات القادمة، لتكون بمثابة انفراجة جديدة في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وكانت مصر قد وقعت في شهر فبراير الماضي على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة تضمن تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

ورجح صندوق النقد الدولي استلام مصر 14 مليار دولار ضمن الصفقة الاستثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة، يوم غد الثلاثاء، بحسب ما ذكره في تقرير الخبراء بشأن المراجعتين من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الصادر الجمعة الماضية.

وفي تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر ستبدأ استلام الدفعة الثانية من تطوير مدينة رأس الحكمة من أول مايو المقبل- الموافق يوم الأربعاء.

ووفقا لبنود الصفقة، سيتم تسوية إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 6 مليارات دولار لتصبح إجمالي الدفعة الثانية نحو 20 مليار دولار منها 14 مليار دولار أموال سائلة.

وتسلمت مصر من شركة أبو ظبي التنموية (ADQ) الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار في فبراير ومارس الماضيين، بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار.

وساهمت دولارات صفقة رأس الحكمة في تخفيف قيود فجوة النقد الأجنبي التي عانت منها مصر على مدار عامي 2022 و2023 وتحرير سعر الصرف، والحصول على موافقة صندوق النقد الدولي برفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار.