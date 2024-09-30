«لو مش عاجبك اطفي التلفزيون».. جدل واسع بعد تصريحات أبو تريكة في ستوديو «بي إن سبورتس» (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، جدلا واسعا، خلال تواجده في استديو قنوات "بي إن سبورتس" لتحليل مبارة ريال مدريد وأتليتكو مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني أمس الأحد.

وقال أبو تريكة، خلال الاستوديو التحليل للمباراة عبر قناة "بي إن سبورتس": "زي ما بنقوم بدورنا لقناة بي إن سبورتس، إحنا مبنتكلمش رياضة بس، لازم نقوم بدورنا في توعية الناس وفيه بردو دور ثقافي، انت مش جاي تتفرج على كورة بس".

وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "فيه مشاكل كتير في المجتمع، ودورنا أننا نتكلم عنها، لو مش عاجبك اطفي التلفزيون، بس إحنا مش هنتكلم عن الكورة بس هنا، ونقول الكورة دخلت الشبكة والحكم صفر".

وتابع: "فيه حاجات كتير أوي في المجتمع ولازم نتكلم عنها، أنا مش دوري أني اتكلم عن الكورة بس، وأنت لو مش عاجبك اطفي".

واختتم ابو تريكة تصريحاته قائلا: "لو دوري الكورة بس هقعد في البيت، إحنا لازم نوعي الناس، وهنا إحنا مش بناخد تعليمات عشان نتكلم في حاجه معينة، والقنوات الكبيرة لازم يكون لها أدوار كتيرة منها التوعية، وحضرتك لو عاوز تتفرج على كورة بس فيه قنوات تانيه كتير".

https://www.facebook.com/watch/?v=1053605039313829&t=0